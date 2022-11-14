75 milyon dolar kazandı, parayı el arabasıyla uçağa taşıdı 0:00 / 0:00

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'Mattress Mach' olarak da bilinen 71 yaşındaki mobilya mağazası sahibi Jim McIngvale, geçtiğimiz günlerde Houston Astros'a bahis oynadıktan sonra spor bahsi tarihinin en yüksek rakamı olan 75 milyon dolar kazandı.

Amerikan Beyzbol Ligi MLB'nin finalinde Philladelphia Phillies'le mücadele eden ve kazanan Houston Astros'a 10 milyon dolar bahis oynayan McIngvale 75 milyon dolar ödülün de sahibi oldu.

McIngvale, kazandığı para kadar sosyal medyada yayınladığı birkaç videoyla da gündem haline geldi. Las Vegas'tan Houston'a Cuma yola çıkan McIngvale, kazandığı paranın 10 milyon dolarını el arabasında özel jete taşırkenki anları paylaştı. 71 yaşındaki adam, paranın 'çok ağır' olduğunu söyledi.