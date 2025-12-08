Habertürk
        Bakan açıkladı! 970 şüpheli yakalandı!

        Bakan açıkladı! 970 şüpheli yakalandı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda 970 şüpheliyi yakaladık" dedi

        Giriş: 08.12.2025 - 09:40 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:04
        Bakan açıkladı! 970 şüpheli yakalandı!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarda 970 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, 1487 ekip ve 3 bin 712 personel görev alırken, 14 hava aracı ve 52 narkotik köpeği kullanıldı. Yapılan çalışmalarda 970 şüpheli yakalandı, 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        "UYUŞTURUCU, İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

        Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

