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Bakan Akar: 24 Temmuz 2015’ten itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdik

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik 24 Temmuz 2015’ten itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi ve getirmeye devam ediyor” dedi

Bakan Akar: 24 Temmuz 2015’ten itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdik
İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İster silah, ister helikopter versinler, teröristlerin arkasında kim olursa olsun bizi durduramayacaklar. Mehmetçik 24 Temmuz 2015’ten itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi ve getirmeye devam ediyor” dedi.

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bugün burada aday olan kardeşlerimizi tebrik etmek için, seçim günü akşamına kadar yanlarında koşmak için bir aradayız. Bizim millet, ümmet, vatan, bayrak, ezan diye bir derdimiz var. Son 21 yıldır iktidarız. İktidarımız döneminde ortaya koyduğumuz, yeni anlayışlarla bu vatanın her karış toprağına imzamızı attık. Çok şükür, destanlar yazdık. Hepinizden Allah razı olsun. Bütün AK Parti ailesi olarak başınızı dik tutun. 80 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ne neler yapılmışsa 20 yıllık iktidarımız döneminde emin olun kat kat fazlasını yaptık. Enerjiden ulaşıma, eğitimden savunma sanayine her bir alanda başarılara imzamızı attık çok şükür" diye konuştu.

Toplantıda konulan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti. Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözülmesinin mümkün olmadığını ifade eden Akar, “Dolayısıyla Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım. Güçlü Türkiye büyük Türkiye için hepimizin daha çok çalışması lazım” diye konuştu. Salondakilerin 'Vur de vuralım öl de ölelim' sloganı ile konuşması kesilen Akar, “Onun da zamanı gelecek bekleyin. Şu anda Mehmetçik terörle mücadele konusunda büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyor, Mehmetçiğin nefesi enselerinde. 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan beladan milletimizi kurtaracağız” dedi.

"2015'TEN İTİBAREN 37 BİN 732 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu vurgulayan Akar, “İnşallah bu mücadelenin sonunda milletimizi, başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı. Irak’ın kuzeyinde teröristlerin inlerine girildiğini, Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü hatırlatan Akar, “Terörle mücadelede azimliyiz, kararlıyız. Yapmak istediklerimizi de yapmakta muktediriz. İster silah, ister helikopter versinler teröristlerin arkasında kim olursa olsun bizi durduramayacaklar. Mehmetçik 24 Temmuz 2015’ten itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi ve getirmeye devam ediyor” dedi. Türkiye’nin menfaatlerini korumak için denizde ve havada mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, yerli ve milli üretim savunma sanayisinde de gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin artık bütün hafif silahları, zırhlı araçları, helikopterleri, İHA/SİHA/TİHA’ları, gemileri yapar hale geldiğini, kimseye ihtiyaç duymadan Mehmetçiğin ihtiyacını karşılamaya çalıştığını belirten Akar, “Artık durmak yok yola devam. Biz kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarımızı karşılayacağız inşallah” ifadesini kullandı.

"Şu ana kadar 27 milyon ton tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırıldı"
Dostlara güven düşmana korku veren TCG Anadolu’nun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini, bugün ise İMECE Uydu Sistemi’nin yörüngesine başarıyla fırlatıldığına dikkati çeken Akar, Türkiye’nin diplomasi alanındaki başarılarına dikkati çekti. Rusya-Ukrayna savaşanın neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin Türkiye’nin girişimleri sonucunda çözüldüğünü belirten Akar, “Şu ana kadar 27 milyon ton tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırıldı” dedi.

"MESELE PARTİ DEĞİL ZİHNİYET MESELESİ"

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehitlerin kanlarını yerde bırakmamak için terörle mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Bu mücadeleyi boşa çıkarmayacak, hiçbir şekilde teröristlerle anlaşmalarına müsaade etmeyeceğiz. Teröristler birtakım siyasi partilerle iş birliği yapıyor, bu siyasi partiler de ittifaklarda buluşuyorlar. Buna bu asil millet asla müsaade etmeyecek. Teröristlerle arasında mesafe koymayanlarla bizim sorunumuz var. Herkesin bu konuda uyanık olması lazım. Mesele parti değil, zihniyet meselesi. Ülkemizin birliğine, beraberliğine saldıran bu teröristlere karşı iş birliği yapanlara fırsat vermeyeceğiz. Bazıları bilinçli şekilde teröristleri cesaretlendiriyorlar, FETÖ’yü tekrar döndüreceklerini söylüyorlar, teröristlerin elebaşlarını tahliye edeceklerini, hapishaneden çıkaracaklarını söylüyorlar" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlarından Hasan Sami Özvarinli de partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Aday tanıtım toplantısına katılan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından parti rozeti takılan Özvarinli; "Bugün sizin aranızda bulunmaktan dolayı büyük bir şeref duyuyorum. 2 evlat babası olarak bu memleketin sahiplerine, bu memleketin toprak altında yatan evlatlarına ihanet edecek 1 dakika vaktim olmadığı kanaati içerisinde buraya gelmekten şeref duyuyorum. 30 gün içerisinde bu kardeşiniz durmayacak ve Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülerle ne de PKK'yla sırt sırta oturup bu memleketi pazarlayanlara izin vermeyeceğiz. Her insan doğruyu söyleyemez, cesaret ister. Ama her insan yanlışı gördüğü zaman sırtını dönmeyi bilmeli. Biz hem doğruyu söylüyoruz hem sırtımızı dönüyoruz" dedi. Toplantı, milletvekili adayı olan 10 ismin birlikte poz vermesiyle sona erdi.

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