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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan sanayi üretim verileri ile perakende satış ve ciro endeksi verilerini değerlendirdi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.4; perakende satış hacmi yüzde 11.9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 20.2 yükseldi" ifadelerini kullandı