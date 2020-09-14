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Bakan Albayrak son verileri değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.4; perakende satış hacmi yüzde 11.9 arttı" açıklamasında bulundu

Berat Albayrak
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan sanayi üretim verileri ile perakende satış ve ciro endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.4; perakende satış hacmi yüzde 11.9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 20.2 yükseldi" ifadelerini kullandı

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Temmuz ayı perakende satış endeksleri açıklandı
İŞ-YAŞAMPerakende satışta aylık ve yıllık artış
AVM'lerin perakende cirosu ve ziyaretçi sayısı temmuzda arttı
İŞ-YAŞAMAVM'lerde ciro ve ziyaretçi arttı
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İŞ-YAŞAMTarım-ÜFE yıllık yüzde 17,36 arttı
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İŞ-YAŞAMSanayi üretiminde artış
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