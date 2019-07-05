Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na konuşuyor

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Sizlerden gelen değerlendirmeler doğrultusunda, gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Türkiye çok güçlü ve büyük ülke. Önümüzde fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir zaman var. Türkiye'nin kalıcı bir istikrara kavuşacağı zemini hazırlıyoruz. Kur ataklarına karşı mücadelede tecrübeler kazandı.

Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülke değil.

Önceliğimizi cari açık ve yüksek enflasyona verdik. Yılın ikinci yarısında iyileşme eğilimine girdiğimizi görüyoruz. Türk Lirası pozitif yönde ayrıştı.

Son 2 haftada risk primimiz 120 puan düştü, tahvil faizlerimiz geriledi. Piyasa göstergelerinin yanı sıra makro göstergelerde de somut bir iyileşmeyi görüyoruz.

Enflasyonda öngörülerin üzerinde bir performansla, yıllık hedeflediğimizin altında bir rakamı görmüş olduk. Enflasyonu ağustos ayında finansal saldırılara maruz kaldığımız dönemin öncesine çekmiş olduk.

Enflasyonun yılın 2. yarısında tek hanelere yakınsayacağını çok net bir şekilde söyleyebiliriz.

Sürecek...