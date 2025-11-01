Bakan Bolat: Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatındaki artış devam ediyor

Bolat, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin dış ticaret ve yılın üçüncü çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin ihracatının eylülde yüzde 2,8 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, bu rakamın en yüksek eylül ayı ihracatı olduğunu, yıllıklandırılmış mal ihracatının da 269,7 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Bolat, söz konusu rekorun küresel ekonomide ağırlaşan rekabet şartları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyada devam eden karışıklıklara rağmen başarıldığına dikkati çekti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde de Türkiye'nin ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre 8,3 milyar dolar artarak 269,7 milyar dolara ulaştı. Yıl başında belirlediğimiz 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimizi eylül itibarıyla gerçekleştirdik. Eylülde ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 29,5 milyar dolar oldu. Ocak-eylül döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla, 267,6 milyar dolar olarak gerçekleşti."