Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.837,30 %-0,31
        DOLAR 41,9741 %0,09
        EURO 48,6365 %-0,11
        GRAM ALTIN 5.423,82 %2,33
        FAİZ 40,14 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 65,95 %2,75
        BITCOIN 106.695,00 %-4,27
        GBP/TRY 55,2348 %-0,28
        EUR/USD 1,1564 %-0,32
        BRENT 64,86 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 8.867,95 %2,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat, yenilenen "TAREKS"i değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat, yenilenen "TAREKS"i değerlendirdi

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ile veri odaklı bir döneme geçildiğini belirterek, "Yapay zeka destekli yeni TAREKS ile hem vatandaşımızı koruyor, hem de güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 22:36 Güncelleme: 30.10.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bolat, yenilenen "TAREKS"i değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık tarafından geliştirilen "Yeni TAREKS Projesi"nin, bugün Türkiye Bilişim Derneğince düzenlenen "Türkiye Bilişim Ödülleri" yarışmasında, "Kamudan İş Dünyasına Hizmetler" kategorisinde birinci olduğunu bildirdi.

        2011 yılından bu yana dış ticaret denetimlerinin dijital kalbi konumunda olan TAREKS'in, 2023'te başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları sonucunda 2025'te yapay zeka temelli risk analizi altyapısıyla tamamen yenilendiğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

        "Yeni TAREKS Projemiz, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda bir gurur tablosu olmuştur. Yapay zeka destekli yeni TAREKS ile hem vatandaşımızı koruyor, hem de güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz. Yeni TAREKS ile firma süreçleri dijitalleşti, raporlama altyapısı güçlendi, kamu kurumları arası entegrasyon arttı ve denetim kararlarında veri odaklı bir döneme geçildi. Bu önemli başarı, teknolojiyle güçlenen Türkiye vizyonumuzun bir yansımasıdır. Yeni TAREKS ile vatandaşlarımızı daha etkin koruyor, kurallara uyan işletmelerimizi destekliyor, dış ticaretimizi daha güvenli ve hızlı hale getiriyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin dijitalleşen ticaret altyapısı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir nişanesi olmaya devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"