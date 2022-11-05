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Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrel ile Etiyopyalı ve Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de AB Yüksek Temsilcisi Jossep Borrel, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrel ile Etiyopyalı ve Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Jossep Borrel, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Abu Dabi'de görüştüğümüz AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Ukrayna ve Doğu Akdeniz dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık. Sir Bani Yas Forumu'nda görüştüğümüz Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili ilişkilerimizi ve Filistinli kardeşlerimizin durumunu ele aldık. Abu Dabi’de Etiyopyalı mevkidaşım Demeke Mekonnen ile görüştük. Etiyopya’daki çatışmaları sonlandıran ateşkes anlaşmasından duyduğumuz memnuniyeti vurguladık" ifadelerini kullandı.

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