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        Haberler Gündem Bakan Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

        Bakan Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı geldi. Bakan Ersoy "Ramazan boyunca bu manevi atmosferi paylaşacağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 03.03.2025 - 00:09
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        Bakan Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel sanatlardan musikiye, sohbetlerden özel gösterilere kadar birçok etkinlikle biz de Ramazan boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu manevi atmosferi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

        Ersoy, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Ramazan etkinliklerinin, vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle devam ettiğini bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel sanatlardan musikiye, sohbetlerden özel gösterilere kadar birçok etkinlikle biz de Ramazan boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu manevi atmosferi paylaşacağız. Tüm vatandaşlarımızı "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine davet ediyorum."

        Bakan Ersoy, paylaşımında, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinden görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

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