Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack ve Trump’ın Kıdemli Danışmanı Gorka’yı kabul etti | Dış Haberler

Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack ve Trump’ın Kıdemli Danışmanı Gorka’yı kabul etti | Dış Haberler

Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack ve Trump’ın Kıdemli Danışmanı Gorka’yı kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve ABD Başkanı Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka ile bir araya geldi

Habertürk Giriş: 14.11.2025 - 16:04 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:04 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL