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        Haberler Dünya Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi. İkinci Donald Trump döneminin ilk ikili ziyareti olan bu görüşmede, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade ortaya konduğu ifade edildi. Görüşmede ayrıca, Suriye ve Gazze de ele alındı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Her iki ülkenin de yararına olan, güvenlik ve ticaret konularındaki işbirliğini ele aldık. ABD, ticaret alanında Türkiye ile son dönemde kaydedilen gelişmeleri daha ileri bir noktaya taşımayı istemektedir." dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.03.2025 - 22:13 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:19
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        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Bu görüşme, ikinci Donald Trump döneminin ilk ikili ziyareti oldu. Görüşmede, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade ortaya konduğu ifade edildi, ayrıca, Suriye ve Gazze de ele alındı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun görüşmesinde taraflar, savunma sanayisindeki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradeyi vurguladı.

        Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Washington'daki görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapıldı.

        Kaynaklar, her iki tarafın da savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açıkça ortaya koyduğunu ve iki taraf arasında mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler yapılacağını aktardı.

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        Tarafların, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladığını belirten kaynaklar, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusundaki kararlılığın ifade edildiğini bildirdi.

        Kaynaklar, Fidan'ın Rubio'ya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini aktararak, bu hususun bölgesel barış için önemini vurguladığını kaydetti.

        Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığını bildiren kaynaklar, Türkiye'nin ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu çabaları desteklediğini belirtti.

        Kaynaklar, görüşmede önümüzdeki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin ele alındığını, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin görüşüldüğünü ve Bosna-Hersek'in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altının çizildiğini ifade etti.

        Görüşmeye Türk tarafından, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü, ⁠⁠Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdürü ve Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD tarafında ise Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Büro Yetkilisi Lou Bono, Avrupa ve Güney Kafkasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Muavini Josh Huck, Bakanlık Sözcüsü ve Güney Doğu Avrupa Direktörü katıldı.

        ABD'DEN AÇIKLAMA

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rubio paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek, her iki ülkenin de yararına olan, güvenlik ve ticaret konularındaki işbirliğini ele aldık. ABD, ticaret alanında Türkiye ile son dönemde kaydedilen gelişmeleri daha ileri bir noktaya taşımayı istemektedir. Ukrayna’da ve Güney Kafkasya’da barışın tesis edilmesinden Suriye’nin, İran’ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı desteklenmesine kadar kilit önem taşıyan meselelerde ortaklığımızı sürdürmekteyiz. Görüşmede, Türkiye’de son dönemde gerçekleşen tutuklama ve protestolarla ilgili endişelerimi de ifade ettim."

        Diğer yandan Reuters'a görüşmeye ilişkin konuşan bir Türk diplomatik kaynak, "İki ülke arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtan çok olumlu bir görüşmeydi" ifadelerini kullandı. Reuters'a konuşan kaynak, görüşmede, Türkiye'de son günlerde yaşanan protestoların konuşulmadığını ifade etti.

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