Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Bu görüşme, ikinci Donald Trump döneminin ilk ikili ziyareti oldu. Görüşmede, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade ortaya konduğu ifade edildi, ayrıca, Suriye ve Gazze de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun görüşmesinde taraflar, savunma sanayisindeki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradeyi vurguladı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Washington'daki görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapıldı.

Kaynaklar, her iki tarafın da savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açıkça ortaya koyduğunu ve iki taraf arasında mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler yapılacağını aktardı.

REKLAM Tarafların, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladığını belirten kaynaklar, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusundaki kararlılığın ifade edildiğini bildirdi. Kaynaklar, Fidan'ın Rubio'ya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini aktararak, bu hususun bölgesel barış için önemini vurguladığını kaydetti. Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığını bildiren kaynaklar, Türkiye'nin ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu çabaları desteklediğini belirtti. Kaynaklar, görüşmede önümüzdeki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin ele alındığını, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin görüşüldüğünü ve Bosna-Hersek'in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altının çizildiğini ifade etti. Görüşmeye Türk tarafından, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü, ⁠⁠Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdürü ve Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD tarafında ise Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Büro Yetkilisi Lou Bono, Avrupa ve Güney Kafkasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Muavini Josh Huck, Bakanlık Sözcüsü ve Güney Doğu Avrupa Direktörü katıldı.