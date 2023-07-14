Bakan Fidan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabı Twetter üzerinden yaptığı paylaşımda " Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi

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