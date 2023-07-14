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        Bakan Fidan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabı Twetter üzerinden yaptığı paylaşımda " Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 19:32
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        Bakan Fidan'dan 15 Temmuz paylaşımı
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

        Yüce Milletimiz, 15 Temmuz’da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye’yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır. Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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