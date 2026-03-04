Canlı
        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Giriş: 04.03.2026 - 18:06
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefonda görüştü.

        Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.

        Nedir Ne Değildir? - 3 Mart 2026 (İran Neden Liderlerini Koruyamıyor?)

        İsrail-ABD-İran savaşında yöntemler iyice sertleşti. Taraflar ne kadar ileri gidebilir? Şu ana kadar kim, ne kaybetti? İran nasıl bir taktik uyguluyor? Savaş bölgesel hale gelir mi? Savaş nereye kadar sürecek? İran neden liderlerini koruyamıyor? Daha yüksek bir misilleme gelir mi? İran'ın stokları b...
