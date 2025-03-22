Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, görüşmeden bir görüntü de paylaşıldı.

HAMAS ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Hamas, İsrail'in uluslararası yasaları açıkça ihlal ederek 18 Mart'tan bu yana Gazze'deki sivillere acımasızca saldırdığını belirtti ve uluslararası topluma Gazze'de işlenen soykırıma karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ateşkesi bozan İsrail ordusunun, Gazze'de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız sivillere yönelik acımasız saldırısını sürdürdüğü ve 630 kişinin bu saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını da kapatarak gıda, su, ilaç ve yakıt da dahil olmak üzere tüm hayati ihtiyaçların girişine engel olduğu kaydedilen açıklamada, işlenen bu suçların uluslararası yasaların açık ve benzeri görülmemiş bir ihlali ve tüm insani değer ve sözleşmelerin göz ardı edilmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası topluma, Gazze'de işlenen savaş suçları ve soykırım konusundaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.