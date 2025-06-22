Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan: İslam İşbirliği Teşkilatı’nın daha etkin olması için çaba harcayacağız | Dış Haberler

        Bakan Fidan: İslam İşbirliği Teşkilatı’nın daha etkin olması için çaba harcayacağız

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumuna dair açıklamada bulundu. Bakan Fidan, açıklamasında "İki gün boyunca, en önemli gündem maddemiz İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan saldırgan tutumuydu." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 19:35 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın daha etkin olması için çaba harcayacağız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumuna ilişkin, X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

        Bakan Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumunu İstanbul’da düzenledik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Konsey Dönem Başkanlığını devraldığımız toplantıda bir hitapta bulunarak bizleri onurlandırdı.

        Toplantıya iştirak eden değerli mevkidaşlarıma ve tüm katılımcılara içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemizin ciddi sınamalardan geçtiği bir dönemde, Müslüman ülkeler olarak yoğun ve verimli istişarelerde bulunduk.

        REKLAM

        Bugün onaylanan İstanbul Bildirisi’yle İslam dünyasının küresel meselelerdeki ortak sesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurduk.

        İslam ülkelerinin ve Müslüman azınlıkların ortak sorunlarına dair çözüm önerileri içeren 156 karar kabul ettik.

        İki gün boyunca, en önemli gündem maddemiz İsrail’in bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan saldırgan tutumuydu.

        İran'daki gelişmeler çerçevesinde bir Temas Grubu kurmaya karar verdik. İİT, 1969’da Mescid-i Aksa’nın kundaklanmasına karşı İslam ümmetinin ortak siyasi tepkisini örgütlemek üzere kurulmuştu.

        Bugün de mazlumların gözyaşı, zalimlerin zulmü sona ersin diye çalışıyoruz. Filistin davasının savunucusu ve Filistin halkının sesiyiz. İsrail’in çatışmaları bölgeye yayma stratejisinin, Filistin’de yaşanan soykırımı unutturmasına izin vermeyeceğiz.

        İİT, yaklaşık 2 milyar Müslümanı temsil ediyor. Dillerimiz farklı olsa da dualarımız aynıdır. İslam dünyası olarak bize düşen ayrılıklarda değil, ortak değerlerde buluşmaktır.

        Sorunlarımızı ancak sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, birlik ve dayanışma içinde hareket edebildiğimizde çözebiliriz. Bu anlayışla, Dönem Başkanlığımız boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı’nın daha etkin olması için çaba harcayacağız. İslam âleminin barış ve huzuru için çalışacağız."

        *Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları