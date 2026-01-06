Habertürk
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Paris'te görüştü.

        Giriş: 06.01.2026 - 18:37 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:37
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Paris'te, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.

