        Haberler Dünya Bakan Fidan, Umerov ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Umerov ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile görüştü.

        Giriş: 01.01.2026 - 18:14 Güncelleme: 01.01.2026 - 18:14
        Bakan Fidan, Umerov ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile başkentte görüştü.

        #Bakan Fidan
