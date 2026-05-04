        Bakan Göktaş'tan reklam filmine tepki | Son dakika haberleri

        Bakan Göktaş'tan reklam filmine tepki

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bosch'un Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı reklam filmine tepki göstererek, "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir" dedi. Öte yandan RTÜK, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 00:22 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosch’un Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı reklam filmine tepki gösterdi. Göktaş, şunları kaydetti:

        "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir.

        Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."

        REKLAM HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, sanal medya hesabından, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anne sevgisinin insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağ olduğunu vurgulayan Daniş, şu ifadeleri kullandı:

        "Anne sevgisi; insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağdır. Kainattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne–evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin; ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez. Annelik; bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir. Annelik; bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır. Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım; ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik; reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur. Cumhurbaşkanımızın 'Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

