        Bakan Güler, Gürcü mevkidaşı ile görüştü

        Bakan Güler, Gürcü mevkidaşı ile görüştü

        Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 20:40
        Avcılar'da otomobil 8 metre yüksekten bina boşluğuna düştü

        Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil rampadan hızla inerek duvara çarptı. Ardından da 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

