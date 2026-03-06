Bakan Güler, Gürcü mevkidaşı ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
