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        Haberler Gündem Bakan Güler, Katar'da görev yapan Türk askerlerini ziyaret etti

        Bakan Güler, Katar'da görev yapan Türk askerlerini ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar'da görev yapan Türk askerlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 21:47 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:47
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        Bakan Güler, Katar'da görev yapan Türk askerlerini ziyaret etti
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        Milli Savunma Bakanı Güler, Katar programı kapsamında Katar Türk Hava Unsur Komutanlığını ziyaret etti.

        Mehmetçikle bir araya gelen Güler, Katar’da bulunmaktan ve Hava Unsur Komutanlığını ziyaret etmekten ve askerlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Görevli askerlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Güler, "Sizlerin de yakından takip ettiği üzere bölgemizde ve dünyada kritik gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği hassas bir süreçten geçilmektedir. Böylesine kaotik bir ortamda ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği ile hak ve menfaatlerimizi korumak için terörle mücadeleden hudut emniyetimizin sağlanmasına, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın tesisine yönelik üstlendiğimiz inisiyatiflere kadar pek çok görevi başarıyla icra ediyoruz. Bu çerçevede dost ülke Katar’da da kardeşlerimize destek oluyor, iş birliği ve dostluk bağlarımızı daha da geliştiriyoruz" dedi.

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        "İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"

        Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin mükemmel bir seviyede olduğunu ve her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Güler, "Uluslararası ve bölgesel konularda paylaştığımız ortak perspektif, iş birliğimizi en üst seviyelere çıkartmamıza olanak tanımaktadır. Türkiye ve Katar arasındaki güçlü dayanışma ve yakın ilişkiler, ülkelerimizin refah ve gelişimine katkılar sağlarken aynı zamanda Körfez Bölgesi ve Orta Doğu’nun güvenlik ve istikrarı açısından da kritik ehemmiyettedir. Bu çerçevede, dost ülke Katar’la askeri alandaki iş birliğimizin temel unsuru olan Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımız, 2017 yılından beri güvenlik, eğitim ve askeri danışmanlık faaliyetlerini büyük bir başarıyla sürdürmektedir. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretimizin de hem askeri hem de savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından verimli geçtiğini ifade etmek isterim" diye konuştu.

        "KENDİ PİLOTLARINI, HATTA DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERİN PİLOTLARINI YETİŞTİREBİLEN SAYILI ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

        Güler, Türk ordusunun her alanda etkin olduğu bu dönemde, Hava Kuvvetlerinin de birbirinden önemli ve kritik görevler üstlendiğini belirterek, "Gururla ifade etmeliyim ki Türk Hava Kuvvetleri; köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi ve büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağıdır. Bugün, dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumundadır. Hava Kuvvetlerimizin bu mümtaz konumunu devam ettirebilmesi için teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin personelimizin kullanımına sunuyor, imkan ve kabiliyetlerini sürekli güçlendiriyoruz. Bu kapsamda havacılık sanayiinde birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçirmiş bulunuyoruz. Özellikle, terörle mücadele harekatlarımızda büyük bir etki ortaya koyan ve pek çok ülkenin tedarik etmeye başladığı silahlı/ silahsız insansız hava araçlarımız ve akıllı mühimmatlarımız, aynı şekilde Hürkuş, Hürjet, Gökbey ve Kızılelma gibi göz bebeğimiz olan hava sistemlerimiz ile asil milletimizin gururu olan 5’inci nesil, ilk yerli- milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut örnekleridir" ifadelerini kullandı.

        "BÖLGESEL GÜVENLİĞE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

        TSK'nın, Türkiye'nin savunma ve güvenliğini en güçlü şekilde sağlarken, dost ve müttefik ülkelerde de güvenlik desteği ile askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini icra ettiğini kaydeden Güler, sözlerine şöyle devam etti:

        "Yakın zamanda Hava Kuvvetlerimizin, dost ülke Katar’da yeni bir sorumluluk üstlenmeye başlaması da bu kapsamda önemli bir adım olmuştur. Buradaki hava unsurlarımızın varlığı ile Katar Hava Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerini desteklemeyi, müşterek eğitim ve tatbikatlar ile bölgesel güvenliğe katkı sağlamayı, aynı zamanda Türk ve Katar hava unsurları arasındaki birlikte çalışabilirliğin artırılmasını hedefliyoruz. Özellikle ifade etmek isterim ki Aziz Atatürk’ün, 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimiz, bu anlayışı dost ülkelerin semalarına da taşıma arzusundadır. Dolayısıyla bu misyonun buradaki temsilcisi olan sizlerin vazifesi, kritik olduğu gibi aynı zamanda her biriniz için de iftihar vesilesi olmalıdır."

        "TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜCÜNÜ VE ETKİNLİĞİNİ GÖSTERMESİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ"

        Katar ile askeri ilişkilerin gelişmesinde, Hava Kuvvetlerine de önemli bir sorumluluk düştüğünün altını çizen Güler, "Unutmayın ki sizlerin buradaki varlığı, dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahip Türk Hava Kuvvetlerimizin gücünü ve etkinliğini göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Sizler, burada bir yandan bölgesel güvenliğin sürdürülmesine yönelik caydırıcı bir unsur olurken aynı zamanda Katar Hava Kuvvetlerinin imkan ve kapasitesinin geliştirilmesine katkılar sağlayacaksınız. Sizlerin, yüksek bir sorumluluk bilinci ve büyük bir motivasyon ile görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza, Türk Hava Kuvvetlerimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize, böylelikle iki ülke arasındaki müstesna ilişkilere büyük bir ivme kazandıracağınıza yürekten inanıyorum. Sonuç olarak Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki en büyük ortaklarımızdan biri olan Katar ile Silahlı Kuvvetlerimiz arasında güvenlik, askeri eğitim ve savunma sanayi iş birliğimizin artarak devam etmesi yegane hedefimizdir" dedi.

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