Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

İlk olarak Van Valiliğini ziyaret eden Bakan Işıkhan, daha sonra partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı.

Van'da pek çok programa katılan Işıkhan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederken, kentteki bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilerle de bir araya geldi.

Bakan Işıkhan yaptığı konuşmada "Sendikal baskı, toplu işten çıkarma, ayrımcılık gibi konularda 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık. Ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladık" derken "Alın teri siyasetin malzemesi olamaz" diye ekledi.