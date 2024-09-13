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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bakan Işıkhan: Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı

        Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Belediyelerden keyfi olarak işçi çıkaran belediyeler sözde 'emekçinin yanında' olduğunu söyleyen; emek üzerinden siyaset yapan partiler" derken "İşçilerinin ekmeğiyle oynamayın, oynatmam" diye ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 17:53 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:53
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        "Belediyeler binlerce işçi ve emekçinin ekmeğiyle oynadı"
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

        İlk olarak Van Valiliğini ziyaret eden Bakan Işıkhan, daha sonra partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı.

        Van'da pek çok programa katılan Işıkhan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederken, kentteki bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilerle de bir araya geldi.

        Bakan Işıkhan yaptığı konuşmada "Sendikal baskı, toplu işten çıkarma, ayrımcılık gibi konularda 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık. Ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladık" derken "Alın teri siyasetin malzemesi olamaz" diye ekledi.

        Bakan Işıkhan "Belediyelerden keyfi olarak işçi çıkaran belediyeler sözde 'emekçinin yanında' olduğunu söyleyen; emek üzerinden siyaset yapan partiler. Belediye yönetimlerinin kadrolaşma adına binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığı bir tabloyla karşılaştık. Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan, kutsaldır. Kimsenin; çalışanların emeğini, ekmeğini heba etmeye, umutlarını kırmaya hakkı yoktur" dedi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, bu süreçte durumu yakından takip ettiklerini, etmeye devam ettiklerini ifade eden Işıkhan "Belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattık. Teftişler sonucunda gördük ki, işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir. Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik ve işçilerin haklarını korumak adına gereken tüm adımları attık" ifadelerini kullandı.

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