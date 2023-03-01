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Haberler Sağlık
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Bakan Koca: 1 dakika 53 saniye için özür dilerim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında iki gün önce yaptığı bir paylaşım için özür dileyerek, videoyu yayından kaldırdığını dile getirdi

Bakan Koca: 1 dakika 53 saniye için özür dilerim
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında iki gün önce paylaştığı bir paylaşım için özür dileyerek, videoyu yayından kaldırdığını söyledi.

Bakan Koca, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün" açıklamasında bulundu.

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