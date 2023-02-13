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Bakan Koca'dan deprem bölgesinde ilaç temini açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçici/mobil eczanelere imkan veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Bölgede hasarlı olanlar dahil serbest eczacılara izin veriliyor. Bakanlığımız sağlık birimleri ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam edecek" dedi

Bakan Koca'dan deprem bölgesinde ilaç temini açıklaması
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçici/mobil eczanelere imkan veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Bölgede hasarlı olanlar dahil serbest eczacılara izin veriliyor. Bakanlığımız sağlık birimleri ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam edecek" dedi.

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