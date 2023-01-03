Bakan Koca'dan MHRS açıklaması!

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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Sisteme girin. İsminizin altında açılan menüye, Randevu Bilgilerinden randevu geçmişine tıklayın. Üstte, günü gelmemiş randevuyu göreceksiniz. Gelmeyeceğiniz randevu için iptal butonuna basın. Bir hastaya yer açtığınız için teşekkür ederiz."

"GİTMEYECEĞİNİZ RANDEVUYU İPTAL EDİN"

Bakan Koca, ardından "Gitmeyeceğiniz randevuyu http://mhrs.gov.tr yerine, telefonla da iptal edebilirsiniz. 182 Çağrı Merkezimizi arayın, sorulara tuşlar yardımıyla cevap verin, iptal işlemi gerçekleşsin" mesajını paylaştı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2023