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HaberlerGündemSON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş maske açıklaması! Ne zaman çıkaracağız?
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Bakan Koca: Maskeli son yaz olacak

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 salgını hakkında, "Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak" dedi

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş maske açıklaması! Ne zaman çıkaracağız?
Bakan Koca: Maskeli son yaz olacak
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında kademeli normalleşme döneminin ve aşı programının ele alındığını ifade eden Koca, salgının seyri dikkate alındığında sosyal hareketliliğin kısıtlandığı dönemlerin, vaka sayılarının dramatik şekilde düşmesiyle sonuçlandığının bir gerçek olduğunu söyledi.

"MASKELİ SON YAZ"

Koca, her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit olunduğunun altını çizerek, "Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vaka sayıları, hasta sayıları ve kayıplarla derin izler bırakarak tecrübe ediyoruz. Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kapanma dönemlerinin salgının akut problemlerinin yönetimi açısından çok önemli rolü olduğunun altını çizen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak uzun vadede bıraktığı sosyal ve psikolojik etkiler ise kesinlikle göz ardı edilmemeli.

Kısıtlama dönemlerinde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini acele ederek, bir anda eski normallerimize dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz. Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün halen aramızda dolaşımda olduğunu unutmamalıyız.

Kademeli normalleşme döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını, daha ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak."


"LÜTFEN SIRASI GELEN VATANDAŞLAR AŞISINI OLSUN"

Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükünün de yorduğunu ifade eden Koca, "Aşı programının başarıyla ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil, daha güzel günlerden bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemlerimizden de çıkaracağımız görünür oldu. Bunu başarıyla hayata geçirebilmek için sizden tek bir yeni talebim var: Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar." diye konuştu.

Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aşı çalışmalarının son safhası olan faz-3 insan deneyleri başlayacak olan ve TÜSEB desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarı ile geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır.

Son günlerde ülkemizde kullanıma giren aşılara yönelik karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu karşılaştırmaların somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz. Aşıların birbirine üstünlük ya da zayıflıkları üzerinden bir değerlendirme yapılacak kadar çok zaman geçmedi. Teknik olarak bir aşıyı diğer bir aşı ile karşılaştırmak için yıllara sari izlemler gerekmektedir. Oysa tüm koronavirüs aşıları henüz çok yenidir. Burada önemli olan, güvenlik ve etkililik testlerini ve klinik araştırmalarını başarıyla tamamlamış olan aşıların kullanıma alınmasıdır."

"UYGULAMADAKİ AŞILAR ETKİLİ VE GÜVENLİDİR"

Bakanlığın ve Bilim Kurulu'nun bu kriterleri esas alarak en güvenli ve en etkili aşıları vatandaşların kullanımına sunmak üzere çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Koca, şöyle konuştu:

"Ülkemizde kullanıma giren aşıların etkili ve güvenli olduğundan eminiz. Bunların birbirleri ile karşılaştırılmaması gerektiği gibi yakın gelecekte mümkün de olmadığını hatırınızda tutmanızı istirham ederim. Bu sebeple sıranız geldiğinde hangi aşı ile aşılanma imkanınız varsa güvenle o aşıyı olmalısınız.

Aşı programımız ile toplumumuzun en az yüzde 60'ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız. Bu güce güvenin."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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