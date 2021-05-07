DHA

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, son yıllardaki çalışmalarla temiz şehirler ve sürdürülebilir çevre için atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Kurum, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak, yüzde 19'a çıkardıkları geri kazanım oranını 2023'te yüzde 35'e, 2035'te ise yüzde 60'a yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti. Belediyelere sağladıkları desteklerle nüfusun yüzde 87´sine atık hizmeti verdiklerini belirten Kurum, "Atık toplama faaliyetlerine destek olmak için atık ithalatı kotasını yüzde 50´ye düşürdük. Böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu kıldık. Tüm çevre projelerimizin çatısı olan sıfır atık seferberliğimizle de atık miktarını azaltma ve nitelikli atıkları değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dâhil etme amacı taşıyoruz. Sıfır atık hareketimizle yerli ham madde miktarını daha da arttırıyoruz" dedi.

'32 İŞLETMEYE 7,9 MİLYON TL CEZA UYGULADIK'

Yaptıkları düzenlemelerle ithal edilen dönüştürülebilir ham maddeler için kimlik belgesi düzenlenmesini zorunlu hale getirdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz. Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır. Nitekim 2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını da tamamen yasakladık. Atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirirken geri dönüşüm/kazanım tesislerimizin daha sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. En son Adana'da istemediğimiz görüntülerin ortaya çıkması üzerine ekiplerimizle 139 tesiste denetim yaptık. 29 işletmenin faaliyetini durdurduk; 32 işletmeye 7,9 milyon TL para cezası uyguladık. Çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk."

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNE KADAR ONLİNE TAKİP

Benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, çevrenin ve vatandaşın sağlığını korumak için geri dönüşüm/kazanım tesislerine yeni kriterler getirdiklerini belirten Bakan Kurum, "İthal edilen atıkları gümrükten geri dönüşüm tesisine kadar online takip edeceğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin her zaman yeşil ve sağlıklı bir çevreye sahip olması adına projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu koruyacak; çalışmalarımızı tavizsiz devam ettireceğiz. Çocuklarımızdan emanet aldığımız ülkemizi onlara yeşil bırakacağız" dedi.