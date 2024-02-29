Bakan Mehmet Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına ilişkin, "Gerçekleştirdiğim ikili görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı

Habertürk Giriş: 29.02.2024 - 18:46 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:46 facebook

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