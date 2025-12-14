Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, sağlık çalışanı sayısını 5 kat artırarak 1,5 milyona yükselttiklerini belirtti.

Hekim sayısını 92 binden 234 bine, hemşire sayısını ise 113 binden 334 bine yükselttiklerini dile getiren Memişoğlu, yetişmiş, nitelikli insan kaynağıyla sağlık sisteminin geleceğe hazır olduğunu söyledi.

"Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları yurt dışına gittikleri anlamına gelmez" diyen Memişoğlu, şöyle devam etti: "Resmi kayıtlara göre 234 bin hekimimizden 2025'te yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 olmuştur. Buna karşılık, önceki yıllarda yurt dışına giden, ülkemize dönmeye karar verip gelen hekim sayısı 249'dur ve bunlar sağlık sistemimize yeniden başlamıştır."

Sağlık altyapısında da önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Memişoğlu, Türkiye'nin 943 hastane, 8 bin 300 aile sağlığı merkezi, 1237 laboratuvar, 973 toplum sağlığı merkezi, 137 ağız ve diş sağlığı merkezi, 327 sağlıklı hayat merkezi, 592 diyaliz merkezi ve 191 ruh sağlığı merkezi ile güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Bakan Memişoğlu, son 23 yılda mevcut hastanelerin yüzde 80'ini yenilediklerini veya yeniden yaptıklarını ifade etti. Tüm sağlık tesislerindeki yatak sayısının bugün itibarıyla 270 bini aştığını belirten Memişoğlu, acil sağlık hizmetleri alanında da 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil durum istasyonuyla hızlı ve etkili hizmet verdiklerini, yıl sonuna kadar 857 yeni ambulansı envantere katacaklarını, 2026 sonu itibarıyla da Gökbey helikopter ambulanslarını hizmete alacaklarını bildirdi. Bakan Memişoğlu, toplum sağlığının temel direği olan birinci basamak sağlık hizmetlerini çok daha güçlü bir yapıya kavuşturduklarını dile getirerek şöyle devam etti: "Aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden oluşan birinci basamak yatırım programımız kapsamında 1202 sağlık tesisimiz bulunmaktadır. Bunlardan 461'inin inşaatı devam etmekte, 628 proje ve arsa, 113'ü ise ihale aşamasındadır. İkinci ve üçüncü basamakta ise toplam 435 sağlık tesisini hizmete almayı planlıyoruz. Bunlardan 165'inin inşaat çalışmaları devam ediyor. 234'ü proje ve arsa aşamasındayken 36'sı ihale aşamasına gelmiştir."

Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde sağlık hizmetlerini sürdürmenin yanı sıra bölgenin yeniden ayağa kalkması için sağlık yatırımlarını hızlandırdıklarını söyleyen Memişoğlu, 40,8 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 109 sağlık tesisini tamamladıklarını ve deprem öncesine göre kamu hastanelerindeki yatak sayısını yüzde 16 artırdıklarını ifade etti. Şehir hastanelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, bu tesislerin yalnızca yatak sayılarıyla değil yüksek teknolojiye sahip altyapıları, modern tıp cihazları, donanımlı ameliyathaneleri ve geniş yoğun bakım kapasiteleriyle öne çıktığını dile getirdi. Her biri birer sağlık kampüsü olarak planlanan bu tesislerin dünyanın sayılı sağlık yatırımları arasında yer aldığını ve Türkiye'nin sağlıkta fark oluşturan gücünü temsil ettiğini vurgulayan Memişoğlu, gelecek dönemde de vatandaşa doğrudan fayda sağlayan, kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanan farklı finansman modellerini değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Yapılan düzenleme ve alınan tedbirlerle randevu bekleyen hasta sayısını 4 milyondan 400 binin altına düşürdüklerini, bekleyen hasta oranını yüzde 90 azalttıklarını anlatan Memişoğlu, "MHRS üzerinden 79 branşın 72'sine artık aynı güne randevu verebiliyoruz. Sadece bir günde 2 milyon 800 binden fazla muayene, 18 binden fazla ameliyat ve 500 binin üzerinde görüntüleme gerçekleştiriyoruz. Evde sağlık hizmetlerimizle bugüne kadar 3 milyon 237 bin vatandaşımızın kapısına şifa götürdük" diye konuştu.

Aile hekimini güçlendirdiklerini söyleyen Memişoğlu, "Bugün itibarıyla 8 bin 310 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 763 aile hekimi ile ülkemizin dört bir yanında vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bu yatırımlar sayesinde aile hekimi başına düşen kişi sayısını 2 bin 889'a kadar düşürdük. Böylece hizmetin niteliğini, erişilebilirliğini ve takip kapasitesini önemli ölçüde artırdık." dedi. Canlı doğum oranlarına değinen Memişoğlu, şunları ifade etti: "2002 yılında 100 bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranını 2024 yılında 11,5'e düşürdük. Bu oran, tarihimizin en düşük oranıdır. 2002 yılında 1000 canlı doğumda 31,5 olan bebek ölüm hızını 2024 yılında 8,4'e kadar düşürdük. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Ekim 2024 tarihinde başlattığımız Normal Doğum Eylem Planı neticesinde primer sezaryen oranını ilk kez düşürdük. Sadece son bir yılda yüzde 12,3'lük bir düşüş sağladık, primer sezaryende. Ayrıca 3 bin 400 koordinatör ebe ve 1524 gebe okuluyla anne adaylarını bilinçli şekilde doğuma hazırlıyoruz."

"İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa" kampanyasının ilk 3 ayında 81 ilde 10 milyondan fazla kişinin boy ve kilo ölçümlerini yaptıklarını belirten Memişoğlu, "Bu ölçümlerin sonucunda vatandaşlarımızın yüzde 65'inin kilosunun fazla olduğunu tespit ettik ve kendilerini sağlıklı hayat merkezlerimizdeki diyetisyenlerimize yönlendirdik." dedi. Toplum genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için sağlıklı yaşam stratejisi belgesini hazırladıklarını ifade eden Memişoğlu, bu belgeyle beslenmeden fiziksel aktiviteye, ruh sağlığından kronik hastalıkların önlenmesine kadar gelecek 10 yılın yol haritasını oluşturarak, kurumlar arası eş güdümü güçlendireceklerini dile getirdi. Türkiye'deki 150 nakil merkezinde her yıl 5 bin organ nakli gerçekleştirdikleri bilgisini veren Memişoğlu, organ bağışı sürecini kolaylaştırmak amacıyla e-devlet üzerinden organ bağışı yapılabildiğini anımsatarak, "Bu sayede şimdiye kadar benimle birlikte 45 bin vatandaşımız e-nabız üzerinden organ bağışında bulundu." dedi. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin, dünyanın önde gelen sağlık destinasyonlarından biri haline geldiğini, "dijital sağlıkta" da dünyanın örnek ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Sağlık sistemini daha da güçlendirmeye ve insanların sağlığını her şeyin önünde tutmaya devam edeceklerini belirten Memişoğlu, şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde sağlık sistemimizi daha da güçlendirmek amacıyla koruyucu hizmetleri yaygınlaştırarak obezite ve bağımlılıkla mücadeleyi artıracak, normal doğum teşvik eylem politikalarını hayata geçireceğiz. Hasta ve çalışan haklarını geliştirecek, sağlık iletişimini güçlendirecek ve evde sağlık, palyatif bakım gibi alanlarda bütüncül ve entegre hizmet modellerini yaygınlaştıracağız. İlaç fiyatlandırılmasından geri ödeme sistemine, kamu hastanelerinden üniversite hastanelerine kadar pek çok yapısal alanda reform adımları atacağız. Yerli üretimi destekleyerek hem Türkiye portalı ve USAŞ öncülüğünde sağlık turizmi kapasitemizi daha da ileriye taşıyacağız." Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim sayısına ilişkin soruları hatırlatarak, tıp fakültelerine başlayan öğrenci sayısının yıllık 20 binin üzerinde olduğunu söyledi. Türkiye'deki çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı sayısını veren Memişoğlu, bu alanda 7 bin 109 uzman hekim bulunduğunu, 3 bin 799 kişinin de asistan hekim olarak eğitim aldığını bildirdi. Memişoğlu, "Toplam çocuk ve yan dalların uzman sayısı 10 bin 296, asistan hekim sayımız 5 bin 295." dedi. Çocuk hastalıkları asistan sayısının 2013'te 2 bin 62 iken bugün 3 bin 799'a ulaştığı bilgisini veren Memişoğlu, "Cerrahi branşların toplamı 2013 senesinde, asistan sayısı olarak söylüyorum, 5 bin 290 iken bu sene 15 bin 724." ifadelerini kullandı. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ziyaretleri kapsamında bir çok şehre gittiğini aktaran Memişoğlu, "Her hekim, cezaevinde veya dışarıda, dili, dini, inancı ne olursa olsun her hastayı can olarak görür, onu iyileştirmek için uğraşır." açıklamasında bulundu.