Bakan Memişoğlu'ndan MHRS açıklaması

Bakan Memişoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Koruyan, geliştiren, üreten sağlık sistemi" hedefine değinen Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sisteminde son 23 yılda değişim ve gelişim yaşadığını, hem altyapı hem de insan gücü olarak dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığını ve rüşdünü ispat ettiğini belirtti.

Memişoğlu, aile hekimlikleriyle birinci basamak ile ikinci basamak sağlık kuruluşlarının entegre edildiğini aktararak, "Son 1 senede aile hekimleri 35 milyon insanı aradı. Aile hekimlikleri, temel sağlık hizmetimiz ve sistemimizin en önemli alanı. Aile hekimliklerinin artık kendi kimlikleri, tabelaları var. Fiziki olarak yıpranmış aile hekimliklerimizi yeniliyoruz ve yenilerini yapıyoruz. Yaklaşık 1 sene içinde 1000 aile hekimliğini inşaatlarıyla beraber yapmış olacağız. Bunların yarısının inşaatını çıktık, diğer yarısının da inşallah 6 ay içinde çıkmış olacağız." diye konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin de olduğuna işaret eden Memişoğlu, bu merkezlerin aile hekimliği ile hastane arasındaki sağlık hizmeti birimleri olduğunu, fizyoterapistlerin, psikologların, diyetisyenlerin, çocuk gelişimcilerin görev yaptığını ve merkezlerde ücretsiz kanser taraması imkanı bulunduğunu anlattı.

Bakan Memişoğlu, bağımlılıklar ve tüm tütün ürünleriyle mücadele ettiklerini de vurgulayarak, tütün kullanımını bırakmak için vatandaşların Alo 171 hattını aramalarını istedi. Randevu sistemine ilişkin konuşan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Şu anda MHRS'de randevu sorununu yüzde 90 oranında çözdük. Hem mesai kaydırmalar hem ilave poliklinikler hem çifte randevuları kendimize göre organize ettik. Bakanlığa geldiğim zaman 4-4,5 milyon randevu bekleyen hasta vardı, şu anda 300 binlerin altına düşürdük. Onlardan bir kısmı da 'Sadece bu doktoru istiyorum. Bu hastanede olmasını istiyorum' diyenler. Türkiye'de şu an randevu sorunu yok. Aile hekimlerine gittiğiniz anda, onlara ayrı kapasite açtık, istedikleri doktordan, istedikleri branştan, aile hekimi öngörüyorsa randevu alabiliyor. Randevu sorunumuz yok, aile hekimliklerine başvuran herkese randevu verebiliyoruz." Organ bağışına da değinen Memişoğlu, vatandaşların artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti hazırlayabileceğini belirterek, organ bağışı çağrısında bulundu. Bu yılın ilk atamasında yerleşen sağlık çalışanlarının göreve başlama tarihiyle ilgili soruyu Memişoğlu, "37 bin sağlık çalışanını alacağımızı ve bunu iki seferde yapacağımızı ifade ettik. Birini haziran temmuzda yaptık, yaklaşık yarısını ikinci aşamada yapacağımızı ifade ettik. Onlarla ilgili de hem kuralar hem KPSS sonuçlarına göre bir yerleştirme oldu. Güvenlik soruşturması işlemleri sürüyor. En kısa zamanda başlatmaya çalışacağız. En geç 2026'nın başında başlarlar. Yeni KPSS sonrasında yeni bir alım olur diye düşünüyoruz. Hedefimiz 2026 KPSS'den sonra yeni bir alım süreci başlatmak." diye yanıtladı.