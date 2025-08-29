Bakan Memişoğlu: Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu alınabilecek

Uşak'taki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Kemal Memişoğlu'nu, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve diğer ilgililer karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu'na, Vali Aktaş tarafından Cumhuriyet'in 10. yılında merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" isimli simge fotoğrafın tablosunu hediye edildi.

Memişoğlu, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz."

REKLAM Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydederek, "Hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, sanayicimizle, üreticimizle beraber inşallah 2026'da ürünler çıkacak şekilde bu işi organize ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreten sağlık modeliyle çok başarılı olacağına şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. Uşak'taki sağlık yatırımlarını da değerlendiren Memişoğlu, kente 200 yataklı yeni bir hastane kazandıracaklarını söyledi. "ÖNCELİĞİMİZ KORUYAN SAĞLIK" Memişoğlu, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın yaklaştığına değinerek, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verdiklerinin altını çizdi. Bu hafta kapsamında birçok etkinlik düzenleyeceklerini anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti: "Bizim önceliğimiz, her zaman dediğimiz gibi koruyan sağlık. O nedenle proaktif dediğimiz, bizim toplumun ayağına gidip onlara sağlıklı yaşamayı öğretme gibi bir politikamız oluşmuş durumda. Bununla ilgili de inşallah mobil sigara araçlarımızla sahaya inip mahallede, köyde, kahvede sigara içen insanlarımıza yardım edip, onlara nasıl sigarayı bırakacaklarını, nasıl destek olacağımızı anlatacağız. Onlardan da isteğimiz bu desteğe uymaları. Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birisi olan sigara alışkanlığını hep beraber Türkiye'de azaltacağız."