İnternet üzerinden gelir elde edenler takipte

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu.

Kovid-19 salgınının da etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret sektörünün hızla büyüdüğü süreçte, sanal ticaret pazarları aracılığıyla gerçekleşen ticari işlemlerin mali denetiminin önem arz ettiğini belirten Bakan Nebati "E-ticaret sektörünün sağlıklı büyümesine katkı sağlamak suretiyle, Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, oluşabilecek vergi kayıplarını detaylı bir şekilde inceliyor ve analiz ediyoruz. E-ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri, pazarlama stratejileri, yenilikçi bir altyapı anlayışı ile kurduğumuz RADAR sistemi ile yakından izleniyor" dedi.

Bu yolla elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellefin analiz edildiğini belirten Bakan Nebati "Gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı. Bu denetimlerin sıklığı ve çapını artıracak ve sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunu yakından izleyeceğiz. Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevirimiçi oyun gelirleri yani kısaca sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişinin analiz edildiği bilgisini veren Bakan Nebati açıklamasına şöyle devam etti:

"50 bin kişinin, sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı. Kayıt dışılığın Hazinemize yarattığı yük ile mücadelede sosyal medya gelirleri, önümüzdeki süreçte çok daha yakından izleyeceğimiz bir başlık olacak.

Oyun teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme trendi, kayıt dışı ile mücadelemizi de hızlandırdı. E-spor sektöründe elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirler RADAR sistemi tarafından yakından izleniyor.

Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı. Diğer yandan, mekansal kısıtlama olmaksızın, uzaktan çalışma yolu ile gelir elde eden dijital göçebeler de kayıt dışı ile mücadelede Bakanlığımızın yakın takibinde yer alıyor.

Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz tarafından, serbest çalışan yazılımcılar, grafik ve tasarım gibi hizmetler veren dijital göçebeler, aracı platformlar üzerinden tespit edilmiş olup, gerekli işlemler başlatılmıştır."