Bakan Osman Aşkın Bak, Atıcılık Milli Takımı’nı kabul etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da yapılan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak genel klasmanın zirvesinde yer alan Türkiye Milli Atıcılık Takımı ile aynı ülkede düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya elde eden milli sporcularla bir araya geldi.

Ankara’da Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’ın makamında gerçekleşen kabulde, sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, İsmail Keleş, İlayda Nur Çürük, Elif Berfin Altun ve Tunahan Tatoğlu’nun yanı sıra Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ile antrenörler de yer aldı.

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