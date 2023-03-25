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Bakan Özer'den ara tatil açıklaması! İkinci ara tatil tarihleri belli oldu!

İkinci ara tatil nisan ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrasında okullarda eğitime bir süre ara verilmişti. Okulların yeniden açılmasıyla ikinci ara tatil tarihi ve ne kadar süreceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili Bakan Özer'den açıklama geldi. İşte, detaylar...

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  • Bakan Özer'den son dakika ara tatil tarihleri açıklaması! İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

    Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan ara tatil açıklaması sonrasında MEB takvimi ile ara tatil tarihleri yeniden gündeme geldi. Okullarda ilk ara tatil 14 - 18 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve Ramazan'da okullar tatil mi? İşte 2023 ikinci ara tatil tarihleri ve konuyla ilgili merak edilenler ve yapılan son açıklamalar...
  • Bakan Özer'den son dakika ara tatil tarihleri açıklaması! İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

    BAKAN ÖZER'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI!

    Özellikle deprem bölgesinde okullar açılıp eğitim yaşamı yavaş yavaş normale döndürülmeye çalışılırken öğrenci ve veliler ise ara tatilin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle Nisan arasındaki ikinci ara tatilin olup olmayacağı merak ediliyordu.

     
  • Bakan Özer'den son dakika ara tatil tarihleri açıklaması! İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

    Hürriyet Gazetesinden Nuran Çakmakçı'ya konuşan Özer, ara tatilin yapılacağını, şu anda bunun kaldırılmasının gündemde olmadığını hatta öğretmenlerin de ara tatilde idari izinli sayılacağını açıkladı.
  • Bakan Özer'den son dakika ara tatil tarihleri açıklaması! İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

    İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. 
  • Bakan Özer'den son dakika ara tatil tarihleri açıklaması! İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

    RAMAZAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 

    İkinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
  • Bakan Özer'den son dakika ara tatil tarihleri açıklaması! İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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