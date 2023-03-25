Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan ara tatil açıklaması sonrasında MEB takvimi ile ara tatil tarihleri yeniden gündeme geldi. Okullarda ilk ara tatil 14 - 18 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve Ramazan'da okullar tatil mi? İşte 2023 ikinci ara tatil tarihleri ve konuyla ilgili merak edilenler ve yapılan son açıklamalar...