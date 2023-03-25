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Okullarda ara tatil ne zaman olacak? İşte MEB takvimi ve ara tatil tarihi

İkinci ara tatil nisan ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrasında okullarda eğitime bir süre ara verilmişti. Okulların yeniden açılmasıyla ikinci ara tatil tarihi ve ne kadar süreceği merak konusu oldu. İşte, ara tatil ile ilgili detaylar...

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  • Okullarda ara tatil ne zaman olacak? 2023 MEB takvimi ile okullarda ara tatil tarihi belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün?

    Okullarda ara tatil tarihleri, öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Hatırlanacağı gibi okullarda ilk ara tatil 14 - 18 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve Ramazan'da okullar tatil mi? İşte 2023 ikinci ara tatil tarihleri ve konuyla ilgili merak edilenler ve yapılan son açıklamalar...
  • Okullarda ara tatil ne zaman olacak? 2023 MEB takvimi ile okullarda ara tatil tarihi belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün?

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    Deprem bölgesinde okullar açılıp eğitim ve öğretim normale dönmeye başlarken okullarda ara tatil tarihleri de merak konusu oldu. Okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle Nisan arasındaki ikinci ara tatilin olup olmayacağı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

     
  • Okullarda ara tatil ne zaman olacak? 2023 MEB takvimi ile okullarda ara tatil tarihi belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün?

    OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    Okullarda yılın ikinci ara tatili 17 Nisan ila 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
  • Okullarda ara tatil ne zaman olacak? 2023 MEB takvimi ile okullarda ara tatil tarihi belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün?

    RAMAZAN AYINDA OKULLAR TATİL Mİ?

    Ramazan ayında okullar tatil olmıyor. Buna ek olarak, ara tatil Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan'ın son haftasında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yılın 2. ara tatili başlayacak.
  • Okullarda ara tatil ne zaman olacak? 2023 MEB takvimi ile okullarda ara tatil tarihi belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. 

     
  • Okullarda ara tatil ne zaman olacak? 2023 MEB takvimi ile okullarda ara tatil tarihi belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün?

    Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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