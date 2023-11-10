Bakan Özhaseki: “46 bin konutu yıl sonu teslim edeceğiz” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığının bütçesine yönelik konuştu. Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerinin ardından inşasına başlanan 46 bin konutu yıl sonu teslim edeceklerini kaydetti. Yapım maliyetinin ise 110 milyar dolar olduğunu söyledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığının bütçesine yönelik konuştu.

Bakan Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından inşasına başlanan 46 bin konutu yıl sonu teslim edeceklerini kaydetti. Yapım maliyetinin ise 110 milyar dolar olduğunu söyledi.

Yerinde dönüşüm projesi ilişkin de konuşan Özhaseki, “Yerine dönüşüm projemize e-devlet üzerinden başvuru sayısı 240 bin ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

"SOSYAL KONUT PROJESİ"

Sosyal Konut Projesine ilişkin bilgilendirme yapan Özhaseki: “250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında; yapılması planlanan konut sayısı 266 bin 973’tür. Bugün itibarıyla 61 bin 210 konutun ihalesi yapılmıştır. Geri kalan sosyal konutlara yönelik çalışmalar devam etmektedir.” dedi.

“İLK EVİM ARSA PROJESİ”

Bakan Özhaseki, “İlk Evim Arsa Projesi” kapsamında 131 bin 988 adet müstakil parsel için planlama çalışmaları devam ettiğini ve hak sahipliliği kuraları çekildiğini anlattı. “103bin 451 adet müşterek arsa hissesi için planlama çalışmaları devam etmekte olup hak sahipliği kuraları çekilmiştir.” diye konuştu.