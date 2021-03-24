AA

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Vodafone Business ana sponsorluğunda "Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?" ana temasıyla hibrit olarak düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor.

Pakdemirli, çevrimiçi olarak Bakanlığın Acil Durum ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden katıldığı zirvede yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ülkeleri ve ekonomileri bekleyen gelişmelerin ele alındığı, fikirlerin ve konuların tartışıldığı bu zirvenin, önemli çıktılar sunacağına inandığını söyledi.

Salgının geçen yıl dünyada tüm ekonomileri olumsuz etkilediğini ve her alanda olduğu gibi tarım ve gıda sektörünün de bundan nasibini aldığını ifade eden Pakdemirli, tarım ve gıda alanında tam 106 tedbiri hayata geçirdik. Gıda tedarik ve lojistik zincirlerini doğru yönlendirerek, vatandaşımızın ihtiyacı olan gıda ürünlerine rahatça ulaşmasını sağladık." diye konuştu.

Pakdemirli, dünyada üretilen gıdanın her yıl 3'te 1'inin kayıp ve israf edildiğini, bunları en aza indirecek tedbirlerin alınmasının artık zorunlu hale geldiğini ve bu nedenle tarımı, bilgi ve teknolojiyle daha fazla buluşturmak gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, "Eldeki kaynaklarla, yeterli ve karlı üretim yapmak, yani optimizasyon, öncelikli konular arasında yer alıyor. Dünyada suyun yüzde 70'den fazlası tarımda kullanılıyor. Bu nedenle, su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanmak için tarımda su verimliliğini sağlamak zorundayız." diye konuştu. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Gelecekte gıda güvenliğimizi garanti altına almak, üretim kaynaklarımızı verimli ve sürdürülebilir kullanmaktan,

tarıma daha fazla yatırım yapmaktan geçiyor. Bizler de Bakanlık olarak, bunları ve daha fazlasını düşünerek

projelerimizi hayata geçiriyoruz."

"SERTİFİKALI TOHUMLUK MİKTARININ YÜZDE 96'SI YERLİ"

Son 19 yılda sertifikalı tohum üretimini 8,3 kat artışla, 1,2 milyon tona çıktığını anımsatan Pakdemirli, yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sının yerli olduğunun altını çizdi.

Pakdemirli, tarım sektörünün geçen yıl yüzde 4,8 ile son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığını hatırlatarak, "Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğunu vurgulayan Pakdemirli, geçen yıl yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, 5,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası olduğunu kaydetti.

Pakdemirli, son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardıklarını, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğunu vurgulayarak, geçen yıl yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, 5,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası olduğunu kaydetti.

"GIDADA YÜZDE 2 TASARRUF 10 MİLYAR DOLAR"

Bakan Pakdemirli, eylem planı kapsamında "Dijital Tarım Pazarı" ve "Gıdanı Koru" gibi projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Ülkemizin yıllık gıda cirosu 500 milyar liradır. Eğer, toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüzde 2'lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Eğer yüzde 5'e çıkarırsak 25 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz." dedi.

Tarım-sanayi entegrasyonunu hedefleyen kırsal kalkınma kapsamında çok sayıda hibe programı uyguladıklarını ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OSB proje sayımızı son 3 yılda 24'den 49'a çıkardık. Bunlar içerisinde birkaç örnek vermek gerekirse;

İzmir-Dikili'deki Sera OSB Avrupa'nın en büyüğü. Yine Adana-Karataş'ta ki su ürünleri ihtisas OSB'nin, hem Türkiye de hem de Avrupa'da ilk ve tek olduğunu da özellikle söylemek istiyorum."

Türkiye'nin Otomobili TOGG'a meteorolojik verilerin anlık aktarılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Pakdemirli, bu çalışma ile dünyanın hiçbir meteoroloji otoritesinde bulunmayan bir imkana sahip olacaklarını söyledi.

Pakdemirli, sulama yatırımlarına hız verirken, suyun geleceğini de planladıklarını belirterek, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleşecek Birinci Su Şurası'nı, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde haftaya pazartesi günü başlatıyoruz. Şurada ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek suyumuzun geleceğini konuşacak, hedeflerimizi ortaya koyacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz." dedi

"2030'DA BİTKİSEL ÜRETİMİ 150 MİLYON TONA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakanlığının 2030 yılı hedeflerini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"2030 yılında, 126 milyon ton olan bitkisel üretim miktarımızı, 24 milyon ton artırarak 150 milyon tona ulaştırmayı hedefliyoruz. Sertifikalı tohumluk üretimimizi 1,2 milyon tondan 2 milyon tona, tohumluk ihracatımızı ise 162 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Hayvancılıkta ise yerli ve yeterli üretim anlayışımız çerçevesinde, 18,2 milyon baş olan büyükbaş varlığını 21 milyon başa çıkaracağız. Küçükbaş sayımızı ise 54,1 milyondan yaklaşık 36 milyon baş ilave ederek, 90 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. Süt üretimimizi yüzde 26 artışla 29 milyon tona, kırmızı et üretimimizi ise yüzde 67 artışla 2 milyon tona ulaştıracağız. Kanatlı eti üretimini ise 2,2 milyon tondan 3 milyon tonun üstüne çıkaracağız.

Pakdemirli 2030'da su ürünleri yetiştiricilik üretimini 2,5 kat artışla 1 milyon tona, su ürünleri ihracatını ise 1 milyar 64 milyon dolardan, yaklaşık 3 kat artışla 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirmek için kırsal kalkınma desteklerimiz devam edecek. Ulusal kaynaklarla 10 bin projeye, 7 milyar lira hibe sağlayacağız. Bu hibeler ile kırsalda yaklaşık 15 milyarlık yatırım ve 20 bin istihdam oluşturacağız. IPARD programını da etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. ORKÖY kapsamında 200 bin orman köylüsüne 3 milyar lira destek vereceğiz." dedi.

2030 hedefleri arasında tarıma dayalı OSB sayısını 47'den 120'ye çıkarma olduğunu kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu OSB'lerde 10 bin işletmenin faaliyete geçmesini, bu işletmelerde 200 bin istihdamın oluşmasını hedefliyoruz. Arazi toplulaştırması üretim girdilerinin azaltılarak verimin artması için önemli bir altyapı çalışması. Şu anda 48 milyon dekar alanda tescil işlemlerini tamamladık. Bunu 3 kat artışla 143 milyon dekara çıkaracağız. Sulamaya açılan alanı 67 milyon dekardan 85 milyon dekara ulaştıracağız. Böylece, ekonomik olarak sulanabilir alanların tamamını sulamaya açmış olacağız. 150 yer altı barajımızı 2023'e kadar tamamlayıp, bu sayıyı 2030'da 300'e ulaştıracağız. Modern sulama sistemlerinin yaygınlaşması için 10 yıl içinde 3 milyar lira destek verecek, 1 milyon hektar alanın modern sulama sistemlerine kavuşmasını sağlayacağız. Meteoroloji alanında ise iklim projeksiyonları ve iklim indisleri hazırlayarak tüm kurumların ve sektörlerin kullanımına sunacağız. Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak, hatta uzayda meteoroloji istasyonu kurmak gibi bir vizyona sahibiz. Hava tahmini meteorolojinin kalbinde yer alır. Hava tahmin periyodunu 7 günden 15 güne çıkaracağız. Meteorolojik analiz ve tahmin çalışmalarında yapay zeka uygulamalarının etkin kullanımını sağlayacağız. Yüksek çözünürlüklü sayısal hava tahmin model sistemini oluşturacağız. Kuraklık Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi'ni hazırlayacağız.

Pakdemirli ormancılık 2030 hedeflerine ilişkin de "Orman varlığını yaklaşık 1 milyon hektar gibi önemli bir seviyede artırarak 23,8 milyon hektara çıkaracağız. 2030 yılına kadar dünyadaki her bir insan için bir fidan dikeceğiz, toplam 8,5 milyar adet fidanı toprakla buluşturacağız. Toplam 400 bin hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma yapacağız. Ormanların korunması ve yangınla mücadelede yapay zeka teknolojisini hayata geçireceğiz. Odun endüstrisi dış ticaret fazlasını 1,3 milyar dolara çıkaracağız. 2030 yılına kadar toplam 220 adet ekoturizm alanını halkımızın hizmetine sunacağız." dedi

Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle son dönemde yakaladıkları ivmeyi kalıcı hale getirip, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.