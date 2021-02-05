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Bakan Pakdemirli'den Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili değerlendirme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili, "Herkesin bir yerde toplanıp bazı şeyleri protesto etme hakkı kanun ve nizama uygun şekilde elbette var ama ne zamanki etrafta birileri toplanır, terör örgütleri bu işin içine giriyorsa aklıselim gençlerimizin bu işten kendilerini kurtarmaları, evlerine dönmeleri lazım" dedi

Bakan Pakdemirli'den Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili değerlendirme
AA

Pakdemirli, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin kendilerini geleceğe donanımlı şekilde hazırlaması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, bunun için gençlerin kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara değinen Pakdemirli, "Maalesef bugün Boğaziçi'nde bazı olaylar yaşıyoruz. Ben bütün öğrencileri çok seviyorum. Herkes birer mücevherdir. Herkesin bir yerde toplanıp bazı şeyleri protesto etme hakkı kanun ve nizama uygun şekilde elbette var ama ne zamanki etrafta birileri toplanır, terör örgütleri bu işin içine giriyorsa aklıselim gençlerimizin bu işten kendilerini kurtarmaları, evlerine dönmeleri lazım. Çünkü bu işler, 'şöyle yap, böyle yap' demekle olmuyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin siyasi partilerde görev alarak düşüncelerini, fikirlerini anlatabileceklerine işaret eden Pakdemirli, "Bir partiye üye olursun, aynen sizin yaptığınız gibi. Girer çalışırsın, projelerini anlatırsın, millete kendini sevdirirsin ve iktidara gelirsin. Ancak böyle olabilir." diye konuştu.

Pakdemirli, tüm teşkilatın 2023 seçimleri için bugünden başlayarak gayretle çalışmasını isteyerek, gençlerden bu yönde söz aldı.

Kongreye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Göktaş ve Orhan Kırcalı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile partililer katıldı.

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