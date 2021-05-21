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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Hububat, baklagil, dane mısır desteği için 61 bin 496 üreticimize 289 milyon 48 bin TL ödenecek" dedi