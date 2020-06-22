AA

Bakan Pekcan, "Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, Türkiye'nin hem 3 boyutlu hem de yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Agrivirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, "Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, Türkiye'nin hem 3 boyutlu hem de yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı." ifadelerini kullandı.

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