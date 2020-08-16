Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal GüvenlikMemur
ABONE OL

Bakan Selçuk: E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetin 5’i bakanlığımıza ait

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın sunmuş olduğu hizmetlerin bürokrasiden arındırılarak, E devlet üzerinden verildiğini bu sayede en çok kullanılan 10 hizmetten 5’in kendilerine ait olduğunu duyurdu.

E-devlet
HABERTURK.COM

Sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve çalışma hayatında vatandaş memnuniyetinin esas alındığını ve bu doğrultuda bürokrasiyi kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet verdiklerini belirten Bakan Selçuk “Bakanlığımızın e-devlette 278 uygulama bulunuyor. Hizmetlerimize günlük ortalama 4,3 milyon kere ulaşım sağlanıyor. E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetten 5’i bakanlığımıza ait” dedi.

Hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte vatandaşların evrak işleri ile daha az uğraşmak zorunda kaldığını ifade eden Bakan Selçuk, zaman ve maddi açıdan tasarruf sağladıklarını aktardı.

1,4 MİLYON İŞVEREN TEŞVİKLERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA ÖĞRENİYOR"

1,4 milyon işverenin teşviklerden daha kolay ve etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için ‘Teşvikte kazancım ne kadar?’ uygulamasının hayata geçirdiklerini ve E devlet üzerinden hizmet verdiğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Böylece işverenlerimiz sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerini kolayca öğrenebiliyor. Sunmuş olduğumuz destekler sayesinde işverenlerimizi yeni istihdama teşvik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, “Muhtarlarımızın da sosyal güvenliğe ilişkin tüm bildirimlerini 2019 yılında elektronik ortama taşıdık” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşten atılan işçi de kullanmadığı iznin parasını alır
SOSYAL GÜVENLİKKullanmadığınız izin parasını alabilirsiniz
Pandemide kıdem tazminatını yakmadan işten nasıl ayrılabilirsiniz?
SOSYAL GÜVENLİKPandemide tazminatı nasıl alabilirsiniz?
SGK'dan prim iadesi nasıl yapılır?
SOSYAL GÜVENLİKSGK’dan o parayı alabilirsiniz
Emekli işçiye AGİ ödeniz mi?
SOSYAL GÜVENLİKO çalışanlar AGİ parası alır
Sağlık gerekçesiyle kıdem tazminatı alınabilir
SOSYAL GÜVENLİKSağlığı bozulan kıdem tazminatını nasıl alabilir?
Koop-İş Sendikasından AVM çalışanları için Kovid-19a karşı ek tedbir talebi
SOSYAL GÜVENLİKKoop-İş'ten AVM çalışanları ek tedbir talebi
İşsizlik maaşı hakkını dolduranlar artık kısa çalışma ödeneği alamayacak
SOSYAL GÜVENLİKOnlar artık o parayı alamayacak
Kimlerin çalıştıkça emekli aylığı düşer? - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKÇalıştıkça emekli aylığı düşer mi?
Türk-İş'ten kadroya geçirilen taşeron işçilerin iş kolu düzenlemesiyle ilgili uyarı
SOSYAL GÜVENLİKTürk-İş: İş barışını olumsuz etkileyecek
Bakan Selçuk: Profil Temelli Danışmanlık ile 1.8 milyon gencimize destek verdik
SOSYAL GÜVENLİK1.8 milyon gence istihdam desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X