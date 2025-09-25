Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğini belirterek, "Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadesini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 25.09.2025 - 12:40 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:40 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL