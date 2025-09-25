Habertürk
        Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti

        Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğini belirterek, "Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadesini kullandı

        Giriş: 25.09.2025 - 12:40 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:40
        "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti"
        Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

        Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğinin altını çizdi.

        Şimşek, 12 ay sonrası beklentinin geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan gerilediğine işaret ederek, "Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

