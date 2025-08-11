Habertürk
        Haberler Gündem Bakan Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek 80 yaşında hayatını kaybetti

        Giriş: 11.08.2025 - 00:52 Güncelleme: 11.08.2025 - 00:57
        Bakan Şimşek'in ağabeyi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek Yalova'da hayatını kaybetti.

        1945 doğumlu Nazmi Şimşek, Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Batman Sason Gürgenli köyünde mesleğine başladı.

        Aynı zamanda Bakan Şimşek'in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, Batman'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1988'de yılın öğretmeni seçilen Nazmi Şimşek, ödülünü öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi'nin elinden almıştı.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hayatını kaybeden ağabeyi Nazmi Şimşek için taziye mesajı yayımladı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in kıymetli ağabeyi Nazmi Şimşek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

        İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek için taziye mesajı yayımladı.

        Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sayın Nazmi Şimşek'e Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

