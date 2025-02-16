Bakan Şimşek, Münih temaslarını değerlendirdi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Münih temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Teröre Finansman Yok Konferansı" için bulunduğu Almanya'da Münih Güvenlik Toplantısı'na da katılarak verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Şimşek, "Organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede ülkemizin perspektifini aktardık. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde ve yatırımcı toplantılarında programımızda kaydettiğimiz ilerlemeyi ve önümüzdeki dönem önceliklerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.