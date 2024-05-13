Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.168,42 %-0,49
        DOLAR 32,1951 %-0,35
        EURO 34,7932 %-0,12
        GRAM ALTIN 2.431,05 %-0,55
        FAİZ 43,22 %0,16
        GÜMÜŞ GRAM 29,40 %0,70
        BITCOIN 62.848,00 %2,57
        GBP/TRY 40,4301 %0,04
        EUR/USD 1,0799 %0,26
        BRENT 83,23 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 3.974,77 %-0,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerinde iyileşmenin devam edeceğini belirterek, "Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

        Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüşün programın başarısı olduğuna işaret eden Şimşek, mart ayında 2023 yılı mayısına göre cari açıktaki yıllık iyileşmenin 25,8 milyar dolar olduğuna dikkati çekti.

        Şimşek, şunları kaydetti:

        "Bu gerçekleşme, ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7'ye gerilediğini ima ediyor. Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor. Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü