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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten 'enflasyon muhasebesi' açıklaması - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon muhasebesi' açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Şirketlere sermayelerini enflasyona karşı koruma imkânı sağlayan enflasyon muhasebesinin istismar edilmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:36
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        Şimşek'ten 'enflasyon muhasebesi' açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon muhasebesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Şirketlere sermayelerini enflasyona karşı koruma imkânı sağlayan enflasyon muhasebesinin istismar edilmesine izin vermeyeceğiz.

        Enflasyon muhasebesini doğru uygulamayarak gerçek mali durumunu yansıtmayan mükelleflere yönelik geniş çaplı denetimlerimiz sürüyor. İzahı kabul edilmeyenlere vergi incelemesi başlatılacak."

        Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeğe uygun sunulmasını sağlamak amacıyla varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin enflasyon etkilerine göre düzeltilmesini içeren bir muhasebe uygulaması niteliği taşıyor. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, uygulamada düzeltme sonucunda bazı mükellefler için vergi ödeme zorunluluğu doğabiliyor.

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        DENETİM İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

        Bu konuda, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına (VDK) yansıyan usulsüz ve hatalı uygulamalara yönelik denetim işlemleri başlatıldı. Denetimlerin, enflasyon muhasebesini doğru uygulamayan veya istismar eden mükelleflere yönelik olduğu bildirildi.

        Bu kapsamda, VDK Risk Analiz Merkezinin çalışmaları doğrultusunda hatalı işlem yaptığı değerlendirilen mükellefler, uyguladıkları enflasyon düzeltmelerine yönelik tespitleri açıklamak üzere izaha davet edildi. İzah komisyonlarında yürütülen çalışmalar neticesinde, hatalı veya yanlış uygulamada bulunduklarını kabul eden mükellefler yeni beyanname verdi. Bu beyannamelerle beraber enflasyon muhasebesi uygulamasında artırılan matrah, 13,5 milyar liraya yaklaştı. Bu süreçte izahları kabul görmeyen mükellefler ise incelemeye sevk edildi.

        Enflasyon muhasebesine yönelik yürütülen ilk denetim çalışmasında hatalı işlemler yapıldığını tespit eden VDK, araştırmasını genişletti. Kurul, farklı ölçeklerdeki mükellefleri hedefleyen ikinci denetim çalışması başlattı. Denetimler sonucunda, artırılması beklenen matrah farkının yaklaşık 67 milyar lira olduğu hesaplandı. Bu denetim sürecinde de yine tespit edilen mükellefler, izaha davet edilecek.

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        Böylece, denetim sürecinde bugüne kadar tespit edilen matrah farkı, 80 milyar lirayı aştı. Bu tutarın, denetimler sonucunda daha da artması bekleniyor. Enflasyon muhasebesini doğru uygulamayan ve istismar eden mükellefler incelemeye de alınacak.

        Bakan Şimşek, bu denetimlerin amacının vergi toplamak değil, enflasyon düzeltmesinin usulüne uygun uygulanmasını sağlamak olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Enflasyonla mücadelede kararlılıkla yürüttüğümüz program sayesinde, dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Mali tabloların enflasyonun etkilerinden arındırılarak, mükelleflerin gerçek mali durumunu yansıtması gerekiyor. Mükelleflerimizin beyannamelerini sunmadan enflasyon düzeltmesini doğru yapması, ileride cezalı işlemle karşılaşmamaları bakımından önem taşıyor. Bu uygulama, hem vergi sistemimizin sağlıklı işlemesi hem de mükellef haklarının korunması açısından önemli."

        Mali verilerin sağlıklı sunulmasının, hem işletmelerin kendisi hem de kamu maliyesi açısından şeffaf ve güvenilir zemin oluşturacağına işaret eden Şimşek, "Dezenflasyon sürecindeki başarıyla, bu tür bir düzeltme ihtiyacı ortadan kalkacaktır." ifadesini kullandı.

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