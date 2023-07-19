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        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları sonucunda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri birçok sektörü kapsayan toplam 50,7 milyar dolarlık bir anlaşma imzalarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin BAE ile ticarete açık olduğunu bilmenizi isterim" ifadesini kullandı. Şimşek ayrıca eylül ayında yapısal reform planı açıklama sinyali verdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 23:34
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        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticarete açık olduğunu belirterek, "Türkiye'de iş yaparken yardımcı olabileceğimiz her konuda kapımız hepinize açık." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının üçüncüsü, Abu Dabi'de Emirates Palace Mandarin Oriental Otel'de gerçekleştirildi.

        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı Haberi Görüntüle

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşen BAE-Türkiye İş Forumu'nda, iki ülkeden başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim ve bankacılık olmak üzere birçok sektörden çok sayıda iş insanı bir araya geldi.

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        Forumun kapanış bölümünde konuşan Bakan Şimşek, Abu Dabi'de olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, organizasyon ve misafirperverlik için ev sahiplerine teşekkür etti.

        "MAKROEKONOMİK İSTİKRARI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

        Şimşek, bugün erken saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için yaklaşık 50,7 milyar dolar değerinde, çok sayıda mutabakat zaptı ve stratejik anlaşmalar imzalandığını, BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği ve ekonomik programa duydukları güven için minnettar olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin ekonomik programı hakkında bilgi veren Şimşek, "Programımızın 3 ana ayağı vardır; sağlam bir para politikası, mali disiplin, yapısal reformlar. Güvenilir ve kurallara dayalı politikalarla makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kamu maliyesini iyileştirmek ve çok yönlü bir strateji ile devam edegelen yüksek enflasyonu düşürmek için şimdiden güçlü ön adımları attık. Özellikle para politikası çerçevesindeki son gelişmeler cesaret vericidir. Enflasyonu ve cari açığı düşürmeye yönelik para politikasını aşamalı olarak sıkılaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        "EYLÜL AYINDA YAPISAL REFORM GÜNDEMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

        Mehmet Şimşek, eylül ayında Orta Vadeli Ekonomik Program'la birlikte yapısal reform gündemini de açıklamayı planladıklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna ve hükümetimizin makroekonomik zorlukların üstesinden gelme vaadinin bu potansiyeli açığa çıkaracağına inanıyoruz. Bu sebeple de bu başarı öyküsünün bir parçası olmanızı istiyoruz. BAE'li meslektaşlarımızın programımıza inandığını duymak cesaret verici. Bu zirveye hazırlanmak için çok yakın çalıştık. Öncelikli sektörler ile karşılıklı yarar sunan yatırım fırsatlarını halihazırda belirledik. Hazine ve Maliye Bakanı olarak Türkiye'nin ticarete açık olduğunu bilmenizi isterim. Türkiye'de iş yaparken yardımcı olabileceğimiz her konuda kapımız hepinize açık. Son olarak, BAE'nin Türkiye'nin deprem yardım çabalarına verdiği destek için teşekkürlerimizi sunmak istiyorum."

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