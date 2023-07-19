Son dakika haberi BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde açıklamalarda bulundu. İmzalanacak ortak mutabakat metniyle iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine çıkacağını belirten Erdoğan, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanacak ortak mutabakat metniyle iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine çıkacağını belirten Erdoğan, "Türkiye-BAE Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız" dedi.

Erdoğan ayrıca, "BAE ile yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz" diye konuştu.

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