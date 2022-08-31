Kadın konukevleri açıklaması 0:00 / 0:00

DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfusu 100 binin üstündeki belediyelerden kadın konukevi yapılması konusunda talepleri olduğunu ifade ederek, "1 Ocak 2023'ten itibaren nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde olmadığını kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aile içi ve kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'de değil, dünyada da mücadele edilen bir sorun olduğunu aktardı. Kadın konukevlerinin sayısının artırılması için belediyelere görev düştüğünü belirten Soylu, "Nüfusu 100 binden fazla olan belediyelerden kadın konukevi yapılması konusunda talebimiz oldu. 1 Ocak 2023'ten itibaren nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde olmadığını kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.





'KADINA EL KALKAMAZ' EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Bakan Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık ve eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Erkeklere yönelik de 'Kadına El Kalkamaz' eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar 2 milyon 7 bin 365 erkeğe eğitim verildi" dedi. Risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının daha doğru yapılabilmesi amacıyla oluşturulan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu'nun değiştirilmesinin önemine değinen Soylu, böylece yargının ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) elinin kuvvetlendiğini kaydetti. Soylu, şiddet uygulayanlara takılan elektronik kelepçe uygulamasının cinayetleri büyük oranda önlediğini de söyleyerek, "Şu anda aktif olarak 714 elektronik kelepçe vakası takip ediliyor. Uygulama başladığından beri takip edilen vaka sayısı da 2 bin 312" ifadelerini kullandı.

'KADES'İ 3,9 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ'

Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) şu ana kadar 3,9 milyon kişi tarafından indirildiğini ve uygulama üzerinden 486 bin 641 ihbar alındığını aktaran Soylu, "Sistem itibarıyla bu ihbarların tamamına gidiyoruz. Bu ihbarların 285 bin 456'sı asıllı yani gerçek, tehlike içeren ihbarlar. Bunların içinde Allah göstermesin belki de onlarca cinayet vakasını, KADES sayesinde önlemiş olduk" ifadelerini kaydetti.

KADIN CİNAYETLERİNDE YÜZDE 7 AZALMA YAŞANDI

İçişleri Bakanı Soylu, kadın cinayetlerinin geçen yıla göre azaldığını aktararak, "Geçen yıl 30 Ağustos itibarıyla işlenen kadın cinayeti 194'tü, bu yıl ise 181. Yani geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik bir azalış var" dedi.