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Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu açılış programına katıldı. EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı binasında düzenlenen programa Bakan Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve daire başkanları ile kursiyerler katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, sahada çalışan kriminal inceleme personeliyle, üniversitelerde çalışan personelin bilgisini bir araya getirmek istediklerini ifade ederek, bu eğitim adımlarıyla hizmet kalitesini ve saha sonuçlarını çok daha iyi bir noktaya getirdiklerini söyledi.

Bakan Soylu, PKK'lı Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini izlemeye devam etsinler" ifadesini kullandı.