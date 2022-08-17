Bakan Soylu'dan Karkamış'taki anonsa ilişkin açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Bakan Soylu'dan Karkamış'taki anonsa ilişkin açıklama
ABONE OL

İçişleri Bakanı Soylu'dan Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde, camilerden yapılan anonslarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış" ifadesini kullandı

Bakan Soylu'dan Karkamış'taki anonsa ilişkin açıklama
Bakan Soylu'dan Karkamış'taki anonsa ilişkin açıklama
0:00 / 0:00
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te Suriye sınırında camilerden yapılan uyarı anonsuna ilişkin, "Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış." dedi.

Bakan Soylu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı.

AA'nın haberine göre; Soylu, etkinliğin ardından bir gazetecinin Gaziantep'te camilerden yapılan anonslara ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi: "Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum."

GAZİANTEP VALİSİ GÜL: SORUŞTURMA AÇILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesindeki camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını ve sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Vali Gül, operasyon başlayacağına dair açıklamaların yer aldığı cami anons videolarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konunun incelendiğini bildiren Gül, "Karkamış'ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı gibi bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF kayıt tarihleri 2022 | AÖF kayıtları ne zaman ve hangi tarihte başlayacak? ATA, AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi kayıt takvimi belli oldu mu?
GÜNDEM AÖF kayıt tarihleri 2022
Başvurular başladı mı? Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak, son gün ne zaman? İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 27 bin sürekli personel alımı başvuru linki
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları açıklandı!
KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSB ile e-devlet KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
GÜNDEM KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri
YKS ek tercih tarihleri ne zaman, açıklandı mı? ÖSYM YKS ek tercih tarihleri nedir ve hangi tarihlerde yapılacak? Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
GÜNDEM YKS ek tercih tarihleri
SINAV TAKVİMİ | KPSS ön lisans başvuruları için kritik günler: KPSS ön lisans sınav tarihi 2022 ile KPSS hangi tarihte ve hangi gün yapılacak? KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman ve hangi tarihte?
GÜNDEM KPSS sınavı ne zaman?
GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2022 GSB işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve kura çekimi hangi gün yapılacak?
GÜNDEM GSB personel alımı sonuçları bekleniyor!
Üniversiteler ne zaman, hangi gün açılacak? 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarı Yılı Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih: Üniversiteler ayın kaçında açılıyor, yeni dönem hangi tarihte başlayacak?
GÜNDEM Üniversitelerin açılacağı tarih!
Üniversite boş kontenjanlar 2022 belli oldu mu? ÖSYM ile YKS üniversitelerin boş kalan kontenjan sayısı açıklandı mı ve ne zaman belli olacak? Boş kontenjan nasıl öğrenilir?
GÜNDEM Üniversite boş kontenjanlar açıklandı!
DGS tercihleri başladı mı, hangi gün başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı ile tercih işlemleri ne zaman ve nereden yapılır?
GÜNDEM Gözler DGS tercih kılavuzunda!
Tarsus'ta 23 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu
GÜNDEM 23 gün önce kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.